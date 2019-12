Rivelata una sequenza inedita di Gemini Man: a gennaio uscirà il cofanetto integrale

Il nuovo film di Will Smith è uno dei più innovativi della stagione grazie alle nuove tecnologie impiegate per la sua realizzazione, talmente avanzate che nessun cinema americano può proiettare Gemini Man nella versione in 4K. Adesso, arriva dal set una sequenza inedita, prima delle molte disponibili dal prossimo gennaio nel cofanetto Blu-ray.

La durata complessiva della scena è di soli 19 secondi e vede protagonisti lo stesso Smith, duplice protagonista della pellicola, Mary Elizabeth Winstead (Birds of Prey), nel ruolo di Danny Zakarewski, e Benedict Wong nei panni del Barone. In un momento di tranquillità i tre si riuniscono su un tetto, pianificando la prossima mossa contro coloro che voglio morto Henry Brogan Will (Smith), precedentemente coinvolto con l'inganno in una missione che credeva essere anti-terroristica:

"È tutto pronto, prenderemo in prestito un G-600 nuovo di zecca. Conosco un tale che conosce un tale che è più ricco di un re." sono le parole del Barone, il quale mette in campo le sue più potenti conoscenze pur di aiutare il vecchio amico in fuga.



Come spesso accade nella lavorazione di un film, molte scene vengono scartate, ma nel cofanetto prossimo all'uscita ci sarà una speciale collezione di tutto il filmato della pellicola che, nonostante metta in discussione il cinema per come lo conosciamo, non sembra aver incontrato il favore dell pubblico.



Passate dal nostro approfondimento sulla tecnologia 3D+ usata da Will Smith e dalla nostra recensione di Gemini Man, disponibile in Blu-ray dal 14 gennaio 2020.