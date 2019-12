Rivelata la prima foto ufficiale di Maz Kanata in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker

Una prima immagine ufficiale di Maz Kanata in Star Wars: The Rise of Skywalker è stata svelata nelle scorse ore durante la conferenza stampa statunitense organizzata per promuovere il nuovo film di J.J. Abrams.

Nel post in calce all'articolo potete visionare una foto "rubata" dall'evento.

Dopo l'esordio avvenuto in Star Wars: Episodio VII - Il Risveglio della Forza, Maz Kanata ha avuto solo un piccolo cameo in The Last Jedi di Rian Johnson. Tuttavia Lupita Nyong ha confermato che il personaggio tornerà in The Rise of Skwalker, ma il suo ruolo nell'ultimo film della saga degli Skywalker è al momento sconosciuto ... come del resto il 99% dei dettagli riguardanti la trama.

Diretto da JJ Abrams, Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker vanta un cast enorme che include Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd, Naomi Ackie, Richard E. Grant , Keri Russell, Mark Hamill, Anthony Daniels, Ian McDiarmid e Billy Dee Williams, con Carrie Fisher che tornerà nei panni del generale Leia Organa attraverso l'uso di scene precedentemente inedite girate per Star Wars: The Force Awakens.

Il film uscirà nelle sale il 18 dicembre 2019.

Per altri approfondimenti vi rimaniamo ai nuovi dettagli emersi sullo Star Wars IX di Colin Trevorrow e al nostro Everycult su Il Risveglio della Forza.