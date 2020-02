Rivelata la durata di No Time To Die, sarà il Bond più lungo di sempre

ScreenRant segnala che Regal e Pathe, due catene di cinema con sede negli Stati Uniti, hanno iniziato a mettere in vendita i biglietti per l'attesissimo 007: No Time To Die, riportando anche una prima durata ancora da confermare ufficialmente.

Secondo le due catene (e che siano due catene diverse a riportare la stessa durata potrebbe indicarne l'autenticità) l'ultimo film di Daniel Craig nei panni di James Bond durerà 163 minuti: qualora il minutaggio dovesse risultare accurato, allora No Time to Die diventerebbe il Bond-movie più lungo di sempre, eclissando il precedente record di 148 minuti stabilito da Spectre.

Craig ha già il primato di aver recitato sia nel film più lungo della saga (Spectre, ad oggi) che in quello più breve, Quantum of Solace, titolo che arriva ad appena 106 minuti.

Oltre al Blofeld di Christoph Waltz e alla Moneypenny di Naomi Harris, No Time to Die riporterà in scena anche il Felix Leiter di Jeffrey Wright (la sua ultima apparizione risale proprio a Quantum of Solace del 2008) e la dottoressa Madeleine Swann di Léa Seydoux, grande amore del protagonista. Tra le new entry ci saranno il nuovo villain Safin (Rami Malek), la nuova bond-girl Paloma (Ana de Armas) e una nuova agente 00, interpretata da Lashana Lynch, che ha preso il posto di Bond dopoo che questo si è ritirato a vita privata.

Con così tanti personaggi e la promessa di concludere il ciclo narrativo di cinque film interpretati da Craig, una durata più elevata della media è quantomai comprensibile. Voi che ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo al nuovo teaser di No Time To Die e un dietro le quinte sul film.