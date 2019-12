Ecco per quanto tempo Black Widow è stata lontana dal Programma Stanza Rossa

Dopo il nuovo art poster di Black Widow mostrato durante il CCXP di San Paolo, in Brasile, lo stand alone del MCU diretto da Cate Shortland e interpretato da Scarlett Johansson continua a far parlare di se grazie ad alcune novità rivelate da due nuovi filmati mostrati da Kevin Feige all'interno della fiera dell'entertainmnet sud americana.

Anche grazie al primo trailer ufficiale di Black Widow, sappiamo che Natasha Romanoff tornerà in Russia, incrociando nuovamente il suo percorso con vecchie conoscenze legate al Progetto Stanza Rossa del GRU, in pratica la culla delle micidiali Vedove Nere, spie addestrate per essere silenziose e letali. Grazie a due nuovi filmati mostrati al CCXP, ora, rivelano quanto tempo è effettivamente passato dalla diserzione della Romanoff al suo ritorno.



C'è un momento, in uno dei due sneak peek, in cui proprio Black Widow rivela di essere stata distanza dalla Russia per "vent'anni". Nello stesso filmato, Red Guardan (David Harbour), rivela di aver conosciuto un tempo Captain America (Chris Evans), così come la natura della sua relazione con Melina (Rachel Weisz), con cui si è sposato, non è chiaro comunque se per finta - durante una missione - o realmente.



Black Widow vede nel cast anche Florence Pugh e William Hurt, per un'uscita prevista nelle sale italiane il 29 aprile 2020.