Rivelata la durata di It: Capitolo Due, il nuovo film sfiorerà le tre ore!

La Warner Bros. ha finalmente svelato la durata ufficiale di It: Capitolo Due, e a quanto pare i fan del remake di Andy Muschietti dovranno prepararsi a rimanere intrappolati nella propria sala cinematografica preferita per parecchio tempo.

A quanto pare, infatti, il sequel di It durerà ben 165 minuti, ben trenta minuti in più rispetto al film del 2017, fermo a centotrentacinque 135 (e quindici minuti in più rispetto alla versione director's cut, che si attestava intorno ai 150 minuti): in totale, l'opera raggiungerà i 300 minuti, superando così di oltre cento minuti la mini-serie televisiva originale (192 minuti).

Confermando il lungo tempo di esecuzione, il regista ha affermato di non aver ricevuto alcuna lamentela né dallo studio né da chi ha partecipato ai test screening vari ed eventuali di queste settimane. Nello specifico, Muschietti ha spiegato questo:

"Un film è molto diverso quando scrivi la sceneggiatura e lo stai costruendo rispetto al prodotto finale. All'inizio, quando stai lavorando alla sceneggiatura e ai ritmi della storia, tutto ciò che hai inserito sembra sempre essenziale. Tuttavia, quando hai finalmente il film montato e pronto, e ti rendi conto che dura quattro ore, allora capisci che alcuni degli eventi e dei cambi di ritmi possono essere facilmente risolti, puoi eliminarli senza modificare l'essenza della storia. Non è possibile distribuire un film di 4 ore perché le persone inizieranno a sentirsi a disagio - non importa quello che vedranno - ma alla fine siamo contenti dal film che abbiamo ottenuto. Durerà 2 ore e 45 minuti e il ritmo è molto buono. Nessuno che abbia già visto il film ha avuto di che lamentarsi di qualcosa."

Vi ricordiamo che IT 2 sarà vietato ai minori. Per altri approfondimenti, vi rimandiamo al trailer finale di It 2.