Rivelata la data d'uscita ufficiale di Toy Story 4 su Disney+

Con il suo lancio americano lo scorso novembre, il servizio streaming Disney+ approdava sul mercato con una line up davvero eccezionale che comprendeva tra gli altri anche Avengers: Endgame e Captain Marvel, e in questi due mesi successivi sta aggiornando i contenuti con Aladdin e anche con Toy Story 4.

Già l'ultima settimana di gennaio 2020 vedrà l'arrivo su Disney+ de Il Re Leone di Jon Favreau, a pochi giorni di distanza dal live-action diretto da Guy Ritchie, ed ecco che nel mentre di queste importanti uscite la Disney ha ufficializzato anche l'arrivo del film Pixar capitolo conclusivo della saga di Toy Story, che sbarcherà sulla piattaforma streaming il prossimo 5 febbraio.



La Pixar continuerà ad avere grande risalto su Disney+ nel corso del 2020, su cui sbarcherà anche Onward e la serie animata Monsters at Work. Ci sono molte opportunità narrative nel servizio e Mark Nielsen, produttore di Toy Story 4, ha dichiarato in merito: "La porta è assolutamente aperta a nuovi cortometraggi o miniserie televisive dedicata al mondo di Toy Story, anche se al momento non c'è nulla di realmente concreto. È un nuovo modo di raccontare che vogliamo sfruttare al meglio. Sì può approfondire praticamente ogni personaggio del film. Incredibile".



Cosa ne pensate? In Italia Toy Story 4 sarà probabilmente disponibile su Disney+ già al giorno del lancio, il 31 marzo, anche se non c'è ancora nessuna conferma ufficiale sulla line up italiana.