Rivelata la data di uscita del trailer di James Bond: No Time To Die?

MI6, un sito dedicato alla saga di James Bond storicamente vicino alle notizie dedicate ai film di 007, riporta in esclusiva che il primo trailer di No Time To Die è stato programmato per il rilascio online il 4 e il 5 dicembre, a seconda del fuso orario.

Secondo il sito, il filmato sarebbe pronto da tempo: è stato completato alla fine di agosto mentre erano ancora in corso le riprese principali, ma il suo rilascio è stato trattenuto.

Come con la maggior parte dei teaser trailer, il contenuto del filmato sarà piuttosto avito di dettagli inerenti alla storia, anche se lo studio e i distributori si incontreranno questa settimana per finalizzare la strategia di marketing. La MGM ha dichiarato in un recente incontro con gli investitori che la campagna promozionale aumenterà esponenzialmente nelle prime settimane del 2020, quando saranno probabilmente presentati il poster ufficiale e il trailer integrale.

Vi ricordiamo che 007 No Time To Die arriverà nel Regno Unito dal 3 aprile 2020, mentre negli Stati Uniti sarà distribuito dall'8 dello stesso mese. Nel film, il più costoso di sempre per la saga, l'agente 007 ha lasciato il servizio attivo e si sta godendo una vita tranquilla in Giamaica, quando è costretto a tornare in azione per aiutare il suo amico Felix Leiter della CIA.

Diretto da Cary Joji Fukunaga, il film vanta un cast d'eccezione che include Ralph Fiennes, Naomie Harris, Ben Whishaw, Rory Kinnear, Jeffrey Wright, Léa Seydoux, Rami Malek, Ana de Armas, Lashana Lynch, David Dencik, Christoph Waltz, Dali Benssalah e Billy Magnussen.

Sarà l'ultimo film di Daniel Craig nel franchise.