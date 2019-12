Rivelata la data d'uscita del nuovo trailer di Black Widow!

C'è tanta attesa intorno a questo Black Widow, per motivi anche abbastanza ovvi: il film sarà un ponte importante tra la Fase 3 e la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe e darà modo a tutti i fan Marvel di dare un ultimo saluto a uno dei personaggi forse meno sviluppati del franchise, la Natasha di Scarlett Johansson.

Il primo trailer ufficiale di Black Widow, rilasciato lo scorso 4 dicembre, ha dunque sortito l'effetto di aumentare ulteriormente l'hype già altissimo dei fan: da allora, dunque, la voglia di saperne qualcosa in più non ha fatto che crescere.

In tal senso ci sono dunque buone notizie: basterà aspettare un paio di settimane per poter dare un nuovo sguardo al film che racconterà le avventura di Natasha Romanoff. Il nuovo trailer di Black Widow verrà infatti presentato al pubblico il prossimo 13 gennaio durante le partite della NCAA, poco più di un mese dopo l'esordio del primo trailer del film.

C'è un altro evento, però, da tenere a mente: a meno di un mese di distanza dal 13 gennaio ci sarà infatti il Super Bowl, ed è superfluo ricordare quanto questo sia uno dei momenti preferiti dalle grandi case produttrici per il lancio di trailer, teaser e così via. Non è da escludere, dunque, qualche altra sorpresa a tema.

Una delle protagoniste del film, intanto, ha svelato le sue sensazioni alla visione del trailer di Black Widow.