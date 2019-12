Rivelata la data di uscita italiana di Black Widow, a breve il primo trailer

I più recenti rumor sul trailer di Black Widow hanno indicato domani, 3 dicembre, come possibile data per il suo debutto, e sembra proprio che questa sia la settimana giusta. Se non domani, infatti, Brandon Davis di Comicbook.com ha confermato che il filmato sarà pubblicato prima del CCXP , dove il 7 dicembre Kevin Feige svelerà delle novità sul MCU .

La pellicola che aprirà il nuovo corso della saga arriverà nelle nostre sale il 29 aprile 2020, come ormai di consueto con qualche giorno di anticipo rispetto alla release americana. Scarlett Johansson torna a vestire i panni della Vedova Nera nel film che rappresenterà "la fine definitiva di Natasha", come confermato dalla stessa attrice nelle scorse settimane.

Seems like a slow week... sure would be great if a Black Widow trailer dropped. — The Brandalorian (@BrandonDavisBD) December 2, 2019

Before that but also at that — The Brandalorian (@BrandonDavisBD) December 2, 2019