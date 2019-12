Rivelata la data d'uscita del Flash con Ezra Miller: è tempo di organizzare l'agenda!

Finalmente abbiamo una data d'uscita per il Flash con Ezra Miller:ad annunciarlo la stessa Warner Bros. che proprio oggi ha aggiornato il calendario delle sue prossime uscite fino al 2022.

Purtroppo, stavolta l'uomo più veloce della terra non sarà poi così rapido: lo stand alone movie su Barry Allen non arriverà prima del 1 luglio 2022, data d'uscita ufficiale della pellicola nelle sale di tutto il mondo.

Stavolta è proprio il caso di dirlo, Flash dovrà fare l'impossibile per arrivare in tempo: con l'inizio delle riprese fissato per il 2021 e i possibili rallentamenti dovuti alla fittissima agenda di Miller, l'attore dovrà realmente essere un fulmine per riuscire a rispettare le scadenze!

Nel film rivedremo Barry, giovanissima new entry della JLA che aveva fatto il suo debutto sul grande schermo al fianco in Justice League al fianco di Ben Affleck (Bruce Wayne / Batman), Henry Cavill (Superman), Gal Gadot (Wonder Woman), Jason Momoa (Aquaman) e Ray Fisher (Cyborg).

