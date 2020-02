Rivelata la data di uscita del film in cui Nicolas Cage è interpretato da Nicolas Cage

Nella notte la Lionsgate ha comunicato la data di uscita ufficiale di The Unbearable Weight of Massive Talent, lungometraggio già celebre in cui Nicolas Cage interpreterà se stesso.

Il film, diretto da Tom Gormican su una sceneggiatura co-scritta insieme a Kevin Etten, è impostato per arrivare nei cinema il 21 marzo 2021. Cage produrrà attraverso il suo banner di Saturn Films, insieme a Mike Nilon e Kevin Turen.

In The Unbearable Weight of Massive Talent, Cage interpreterà una versione di se stesso che, nel disperato bisogno di soldi in un momento della sua vita professionale in cui si ritrova creativamente insoddisfatto, accetta a malincuore un'offerta da $1 milione per partecipare al compleanno di un super fan miliardario messicano. Quando le cose prendono una svolta inaspettata, però, Cage è costretto a stare al passo del suo nome leggendario per districarsi da una situazione sempre più pericolosa: per farlo, dovrà ricorrere ai numerosi talenti appresi durante la lavorazione dei suoi film.

The Unbearable Weight of Massive Talent è il secondo film che arriverà il 21 marzo 2021, dato che nello stesso giorno uscirà anche Tomb Raider 2 con protagonista Alicia Vikander.

