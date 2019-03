Rivelata la data di uscita di Bill & Ted 3, le riprese partiranno in estate

In un nuovo video-annuncio condiviso da Orion Pictures, Keanu Reeves e Alex Winter hanno annunciato che le riprese di Bill & Ted Face the Music inizieranno in estate, ed è stata inoltre rivelata la data di uscita ufficiale del film: 21 agosto 2020. Potete trovare il video in calce alla notizia.

L'annuncio rassicura i fan e leva ogni dubbio sulla riuscita del progetto. Diversi mesi fa, infatti, lo stesso Reeves aveva dichiarato di non essere ancora sicuro della realizzazione della pellicola.

Bill & Ted Face the Music è il terzo capitolo della serie iniziata nel 1989 con Bill & Ted Excellent Adventure e proseguito nel 1991 con Un mitico viaggio. La saga ha dato inoltre vita ad una serie televisiva andata in onda nel 1992 con lo stesso titolo del primo film uscito nelle sale.

Questa la sinossi ufficiale del film: "Per soddisfare il loro destino, gli amici William 'Bill' S. Preston e Theodore 'Ted' Logan,ormai arrivati alla loro mezza età, si lanciano in una nuova avventura quando un visitatore dal futuro li avverte che solo le loro canzoni potranno salvare la cita come la conosciamo e portare pace e armonia nell'universo. Lungo la strada, saranno aiutati delle loro famiglie, i loro vecchi amici e qualche leggenda della musica."

Il film sarà diretto da Dean Parisot, regista conosciuto per Galaxy Quest, Red 2 e Dick & Jane - Operazione furto. Scritto da Chris Matheson e Ed Solomon, il film vedrà anche Steven Soderbergh nel ruolo di produttore esecutivo, il cui ultimo film High Flying Bird è recentemente uscito su Netflix.