Rivelata la data d'inizio riprese di Unforgiven, nuovo thriller Netflix con Sandra Bullock

Come scrive il puntuale HN Entertainment, la produzione dell'atteso e intrigata adattamento in lungometraggio della miniserie britannica Unforgiven, scritto da McQuarrie e interpretato dal Premio Oscar Sandra Bullock, inizierà la riprese il prossimo febbraio 2020 in quel di Vancouver, nella British Columbia, in Canada.

L'adattamento Netflix è prodotto da Graham King, già artefice del successo di Bohemian Rhapsody, ed è stato scritto da Christopher McQuarrie quando quest'ultimo era ancora attaccato al progetto come regista e la protagonista all'epoca era Angelina Jolie. La produzione ha deciso di riesumare ultimamente il progetto e tenere comunque lo script di McQuarrie, anche se alla regia stavolta ci sarà Nora Fingscheidt, dati gli impegni di McQuarrie con Mission: Impossible 7 e 8, in uscita tra il 2021 e il 2022 e attualmente in fase di progettazione.

La Fingscheidt rappresenterà la Germania agli Oscar 2020 con il suo debutto alla regia, System Crasher.

La serie del 2009, creata da Sally Wainwright (Gentleman Jack), con Suranne Jones protagonista, racconta del ritorno alla vita normale di una donna dopo quindici anni di carcere per l'omicidio di due poliziotti che stavano sfrattando la sua famiglia. Al suo rilascio cercherà di ritrovare sua sorella, che nel frattempo è stata adottata, ma nel tentativo di vivere una vita tranquilla, i due figli di uno dei due agenti uccisi sono in cerca di vendetta.

La Bullock sarà anche tra i produttori esecutivi della pellicola con la sua Fortis Films insieme alla Constructiion Film di Veronica Ferres. Per l'attrice si tratta del secondo impegno consecutivo con la piattaforma di streaming Netflix dopo il successo planetario di Bird Box, di cui potete leggere la recensione nelle nostre pagine.