Rivelata la data d'inizio riprese di Spider-Man 3 insieme alle principali location

A conferma delle indiscrezioni che indicavano quest'estate come possibile periodo per l'inizio della produzione del terzo Spider-Man con Tom Holland, Comicbook.com ha rivelato che le riprese del film inizieranno a luglio e proseguiranno fino a novembre in vista dell'uscita prevista per il 2021.

Oltre a questa gradita conferma, il report ha anche svelato le principali location in cui sarà girato il sequel di Far From Home: Atlanta, New York, Los Angeles, e Islanda, paese che ha già ospitato la produzione di Thor: The Dark World.

La trama del nuovo capitolo di Spidey è ovviamente ancora top secret - anche perché al momento non sappiamo ancora in che modo verrà delineata la trama della Fase 4 del MCU - ma l'Islanda potrebbe rappresentare un primo indizio per elaborare le teorie sul film: tanto per fare un esempio, come fatto notare da CB, potrebbe indicare la presenza di Kraven come villain.

La certezza è che la pellicola sarà diretta nuovamente da Jon Watts e rivedrà Holland nei panni dell'arrampicamuri dopo il suo ruolo in Avengers: Endgame, anche se da qui al 2021 il personaggio potrebbe apparire in altri film, compresi Morbius e Venom 2 della Sony.

In arrivo nelle sale il 16 luglio 2021, Spider-Man 3 seguirà l'uscita di Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (12 febbraio) e Doctor Strange in the Multiverse of Madness (7 maggio). Nel frattempo, vi ricordiamo che l'Avvoltoio di Michael Keaton è apparso di recente nel primo trailer di Morbius.