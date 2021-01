Rivelata la causa della morte dell'attrice Tanya Roberts

Dopo una serie di notizie contrastanti, nella giornata di ieri è stata annunciata la morte di Tanya Roberts. Nelle scorse ore inoltre i legali della sua famiglia hanno rivelato quali sono state le cause della sua scomparsa.

L'attrice, la cui carriera è iniziata nel 1976 e che ha fatto parte del cast di progetti come Charlie's Angels, The Love Boat, Fantasy Island e molti altri, era conosciuta soprattutto per il suo ruolo di Stacey Sutton nel film "007 - Bersaglio Mobile", pellicola del 1985 in cui erano presenti anche Roger Moore, Grace Jones e molti altri. Nei giorni scorsi si erano avute notizie contrastanti riguardo il suo stato di salute, fino alla conferma della sua morte, avvenuta il 4 gennaio. Mike Pingel, un suo rappresentante legale, ha quindi condiviso con la stampa la causa della sua scomparsa: si è trattato di un'infezione del tratto urinario, che si è poi diffusa nei reni, nel fegato e infine nel sangue.

Tanya Roberts era stata ricoverata in ospedale lo scorso 24 dicembre a Los Angeles, dopo un malore che l'aveva colpita mentre era fuori casa. La famiglia ha quindi chiesto di donare a suo nome all'ASPCA, associazione che si occupa dei diritti degli animali per la fine delle crudeltà nei loro confronti.