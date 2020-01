Rivedremo Iron Man? Secondo Robert Downey Jr. potrebbe esserci una possibilità

L'addio a sorpresa di Tony Stark in Avengers: Endgame è stato uno dei colpi più duri per la fanbase dei Marvel Cinematic Universe, soprattutto perché Iron Man fu il primo vendicatore (cinematografico). Adesso Robert Downey Jr apre in'interessante parentesi sul "futuro" di Tony.

Nell'intervista promozionale tenutasi davanti i microfoni dell'emittente Extra, l'attore ha parlato del suo prossimo ruolo in Dolittle (di cui è stato distribuito un nuovo trailer), ma, stando alle reazioni della moglie, che lo accompagnava, i dettagli rivelati su Iron Man sarebbero stati troppi, soprattutto dopo la domanda su un suo possibile ritorno in Black Widow:

"Sì, potrebbe succedere di tutto. Mi sto davvero divertendo ..." ha affermato Downey prima che sua moglie intervenisse strattonandolo. Ha poi continuato, "Per quanto mi riguarda, ho appeso le armi al chiodo e di solito non mi perdo in ricordi nostalgici. Penso anche che la Marvel sia estremamente concentrata sui suoi prossimi passi e sta provando cose nuove: non vedo l'ora di scoprire cosa succederà, ma è difficile a dirsi."

Com'è prevedibile, rivedere Tony sul grande schermo, magari in uno dei video-diari che era solito registrare, sarebbe una gran bella sorpresa, ma non c'è ancora nulla di certo in merito.

