Rivedremo gli Ewok in Star Wars: L'ascesa di Skywalker?

Dallo scatto si distingue chiaramente un Warwick Davis non più giovanissimo, è quindi impossibile che sia stata scattata sul set dell'Episodio III, e poiché i piccoli orsetti spaziali non sono comparsi nei precedenti capitoli della nuova trilogia, possiamo dedurre che torneranno sul grande schermo con il capitolo conclusivo nelle sale dal 18 dicembre .

Davis era uno degli attori che, indossando le pelose maschere degli Ewok , aiutò Leila, Han e Luke sulla luna boscosa di Endor: disattivare lo scudo spaziale a protezione della Morte Nera era di vitale importanza per la vittoria dei Ribelli.

Ma ecco che in un frame veloce quanto un battito di ciglia J.J. Abrams e il suo team ci anticipano un piccolo gioiello presente nell' Episodio IX : nella foto che potete trovare in calce appare Warwick Davis, che proprio con Star Wars: Il Ritorno dello Jedi.

L'elenco dei cameo e dei riferimenti alle precedenti trilogie del targate Lucasfilm si amplia: dopo il ritorno dell' imperatore Palpatine e una rinnovata colonna sonora , direttamente da La Minaccia Fantasma, adesso sembra che anche gli Ewok torneranno a far visita alla principessa Leila Leila

