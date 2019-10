Riunione tra i giganti dell'intrattenimento: i punti salienti della roundtable

I Big Five si sono riuniti. O meglio, i responsabili dei più grandi colossi dell'intrattenimento. Disney, Sony, Universal, Paramount e Warner Bros., insieme a Netflix e Amazon Studios, si sono incontrati per discutere dello streaming, della censura e del futuro del cinema. La roundtable è stata organizzata da The Hollywood Reporter.

All'incontro si sono presentati Alan Horn (Disney Studios), Toby Emmerich (Warner Bros.), Donna Langley (Universal), Scott Stuber (Netflix), Jim Gianopoulos (Paramount) Tom Rothman (Sony) e Jennifer Salke (Amazon).

I grandi argomenti sono stati la decisione di Netflix di non rilasciare i dati sugli spettatori così come le polemiche su Mulan in Cina e i piani di Amazon di spostare l'attenzione su Prime.



I punti salienti sono la maggior trasparenza di Netflix sul pubblico:"Lo faremo sempre di più" ha dichiarato Stuber.

La censura complicata in Cina per Disney su Mulan:"La sensazione è che la libertà di parola sia una componente importante della nostra società e la gente dovrebbe essere in grado di dire ciò che vuole" ha affermato Alan Horn.

Langley ha parlato dell'improbabilità di produrre un Fast and Furious con un villain cinese:"Dobbiamo essere sensibili ai mercati importanti".

Sui rifacimenti dei Classici in live action:"Non c'è dubbio che sia un universo che andrà ad esaurirsi" ha spiegato Alan Horn per la Disney.

Il fulcro dell'incontro coinvolge comunque sempre Netflix, questa volta su The Irishman. I responsabili dello studio hanno ammesso che solo Netflix avrebbe potuto finanziare il film di Scorsese, come ammesso dallo stesso regista:"Per noi avere Marty su Netflix è stata una grande cosa, una grande vittoria".