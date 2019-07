Ritrovate tre sceneggiature inedite di Stanley Kubrick: ecco un estratto!

Il Guardian ha rivelato in esclusiva che sono state ritrovate tre sceneggiature inedite firmate da Stanley Kubrick tra il 1954 e il 1956: i documenti, scoperti all'interno della sua casa nell'Hertfordshire, in Inghilterra, sono già stati trasferiti alla University of Arts di Londra.

Le sceneggiature sono state scritte dal celebre regista mentre stava attraversando un difficile periodo di rottura con la sua seconda moglie, Ruth Sobotka, e probabilmente per questo motivo affrontano temi come matrimonio, gelosia e adulterio.

La prima, dal titolo Married Man, è composta da 35 pagine scritte a macchina con alcune note a mano e il Guardian ne ha pubblicato un piccolo estratto iniziale: "Il matrimonio è come un lungo pasto con il dessert servito all'inizio... Potete immaginare gli orrori di vivere insieme a una donna che ti si attacca come una ventosa di gomma la cui intera vita gira intorno a te mattina, mezzogiorno e sera? ... E' come annegare in un mare di piume. Sprofondando sempre più a fondo nelle morbide e soffocanti profondità dell'abitudine e della familiarità. Se solo lei avesse lottato. Se si fosse arrabbiata o ingelosita, anche solo una volta. Guardate, la scorsa notte sono uscito per fare una passeggiata. Subito dopo cena. Sono arrivato a casa alle due del mattino. Non chiedetemi dov'ero."

Una seconda sceneggiatura si chiama invece The Perfect Marriage ed è scritta a mano con ben 7 pagine di descrizione delle scene. Infine la terza, intitolata Jelousy, è composta da 13 pagine scritte a macchina con note a mano e parla di un risentimento tra una coppia sposata.

Questi ultimi ritrovamenti si uniscono quindi a Burning Secret, la sceneggiatura perduta di Kubrick che è stata venduta con una base d'asta di 20.000 dollari. Alcune sequenze del celebre regista autore di film immortali come Arancia Meccanica, 2001: Odissea nello spazio e Orizzonti di gloria è sono state recentemente citate nel trailer ufficiale di Doctor Sleep, sequel diretto del suo Shining che sarà diretto da Mike Flanagan.