Ritrovata una strana creatura in Antartide, una star de La Cosa interviene

Una squadra di spedizione in Antardite trova una creatura sconosciuta in mezzo alla neve: può sembrare la trama de La Cosa di John Carpenter ma da qualche giorno è anche un fatto di cronaca che ha visto protagonisti i ricercatori neozelandesi della nave da ricerca RV Tangaroa.

Dopo aver sfidato tempeste di ghiaccio, attrezzature mal funzionanti e mare agitato per quasi due mesi, il team ha scavato per 3.500 metri nella pianura abissale, una profondità quasi pari alle Alpi svizzere, subendo una pressione 300 volte maggiore di quella che sperimentiamo noi ogni giorno.

inizialmente ritenuta sterile come la superficie di Marte, all'improvviso la pianura abissale si rivela sorprendentemente la casa di una di forma di vita mai individuata prima d'ora in Antartide: la foto con la creatura ha fatto rapidamente il giro del mondo, e potete visionarla in calce all'articolo.

Ricondividendo un articolo sulla questione, l'attore Wilford Brimley, interprete del dottor Blair nel capolavoro di John Carpenter, vedendo come gli scienziati hanno incautamente preso in mano il misterioso pesce per accarezzarlo, ha scherzato: "Fidatevi di me, non volete farlo sul serio".

Cosa ne pensate della scoperta, e soprattutto, del comportamento degli scienziati? Come al solito, fateci sapere la vostra opinione nella sezione dei commenti.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla recensione de La Cosa e allo speciale Everycult su La Cosa.