Ritrovata una lettera privata di Stanley Kubrick, doveva dirigere Il dottor Živago!

Finora Napoleone è stato considerato il più grande film mai realizzato da Stanley Kubrick ma ora i cinefili di tutto il mondo possono aggiungere alla lista Il dottor Živago, in base ad una lettera inedita appena scoperta e risalente a sei decenni fa, scritta da Kubrick all'autore del romanzo, Boris Pasternak, chiedendo i diritti cinematografici.

La scoperta è stata fatta dallo storico del cinema britannico James Fenwick, tramite il The Guardian, durante le sue ricerche per due libri in uscita, Stanley Kubrick Produces e Shadow Cinema: The Historical and Production Contexts of Unmade Films.



Secondo la ricerca di Fenwick, Kubrick e il produttore James B. Harris erano interessati ad acquisire i diritti di Il dottor Živago già nel dicembre 1958. I due ne discussero con la società di produzione di Kirk Douglas, Bryna Productions, per creare l'adattamento del romanzo di Pasternak, anni prima che David Lean iniziasse a lavorare al suo famoso film nel Regno Unito. Nel progetto di Kubrick, Kirk Douglas vi avrebbe recitato da protagonista, tornando a collaborare insieme dopo Orizzonti di gloria.

La lettera è datata 8 gennaio 1959:"L'ultimo film che abbiamo realizzato, Orizzonti di gloria, ha ricevuto il premio al miglior film dell'anno in Belgio, Brasile e Finlandia. Vorremmo ora acquistare i diritti cinematografici del dottor Živago. Abbiamo contattato lo studio legale di New York che rappresenta gli editori italiani del libro. I negoziati sono ad un punto morto in quanto non sono ancora pronti a finalizzare un accordo".

Ulteriori prove sono state riscontrate nell'archivio riservato a Kubrick alla University of Arts di Londra, e negli articoli di Kirk Douglas presso il Wisconsin Center of Film and Theatre Research.

"Il momento preciso del successo assoluto per un regista è quando gli viene permesso di filmare un grande classico della letteratura di oltre 600 pagine, che non comprende molto bene e che è comunque impossibile filmare correttamente a causa della complessità della trama o l'inafferrabilità della sua forma o contenuto" dichiarò Kubrick.



Il desiderio di Kubrick di realizzare Il dottor Živago rimase inespresso ma due anni dopo il regista lavorò ancora con Kirk Douglas in Spartacus per poi trasporre sullo schermo Lolita di Vladimir Nabokov.

Il dottor Živago di David Lean uscì nelle sale nel 1965, con Omar Sharif nel ruolo del protagonista al fianco di Julie Christie, Geraldine Chaplin e Alec Guinness. Il film fu un grande successo, vincendo 5 Oscar su 10 candidature. Attualmente il film di Lean rimane il nono titolo cinematografico di maggior incasso.



