Un ritorno e un tragico lutto nel nuovo trailer di Star Wars: L'ascesa di Skywalker

Aspettare i prossimi venti giorni è una lenta agonia? Bene! Cioè, male, perché il nuovo TV spot (in calce) di Star Wars: L'ascesa di Skywalker è ricco di dettagli che renderanno anche i più scettici curiosi riguardo l'ultimo capitolo della trilogia sequel, che si prospetta farà il sold out ai box office.

Il trailer inizia con una voce minacciosa del Cancelliere Palpatine: "Questo sarà l'ultimo capitolo della storia degli Skywalker", ma sei precedenti Episodi ci hanno insegnato qualcosa, è che non sempre le cose sono andate secondo i suoi piani.

Nelle prime scene viene anticipato il duello tra Kylo Ren e Rey, già mostrato nei precedenti trailer, ma quello che salta "all'orecchio" dei più attenti è la colonna sonora che lo accompagna: il brano è una nuova versione appositamente rieditata di Duel of the Fates di John Williams, che nel 1999 ha accompagnato gli scontri di Star Wars: La Minaccia Fantasma.

Di lì a poco vedremo in un intenso vorticare spade laser, navicelle, ed inseguimenti di ogni sorta e forse anche la fine di un personaggio caro a Poe Dameron, straziato dal dolore dopo la caduta di un fighter in battaglia.

Il trailer culmina in una lenta sequenza con Rey in piedi difronte la sua navicella in fiamme. Quello ch proprio non ce la racconta giusta è il luogo in cui la Jedi si trova: nei pochi secondi mostrati sembra che sia ritornata sull'isola di Ahch-To, dove aveva ricevuto il suo addestramento da Luke Skywalker e dove il suo maestro ora riposa.

Tantissimi i cerchi da chiudere per il regista J.J. Abrams, che ha ammesso di temere i finali più di ogni alta cosa, perché "significa portare la storia ad una conclusione che sia tanto emozionale quanto significativa": come andrà a finire? Lo scopriremo il 18 dicembre.