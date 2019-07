Il ritorno di Tobey Maguire in Spider-Man nella fan-art di BossLogic

I fan sono rimasti entusiasti da Spider-Man: Un Nuovo Universo che racconta l'avventura dell'adolescente Miles Morales (doppiato da Shameik Moore) pronto a collaborare con Spider-Man di realtà alternative per sconfiggere Kingpin a New York. Il film ha sdoganato l'idea del multiverso e ora un appassionato ha realizzato una fan-art con Tobey Maguire.

Nell'immagine il protagonista della trilogia di Sam Raimi indossa nuovamente il costume di Spider-Man, accanto a Hailee Steinfeld nel ruolo di Spider-Gwen e al centro Miles Morales nel ruolo di George Lendeborg Jr., interprete di Jason Ionello in Spider-Man: Homecoming e Spider-Man: Far From Home.

La produttrice di Spider-Man: Far From Home, Amy Pascal, disse il mese scorso che sarebbe decisamente interessata ad un potenziale crossover multiverso tra lo Spider-Man di Tom Holland e i precedenti di Andrew Garfield e Tobey Maguire.



"Ci sono possibilità" disse Pascal "Tutto è possibile, sarebbe molto interessante. In questo senso il multiverso è un'idea vincente perché apre infinite possibilità. Possiamo letteralmente fare tutto".

Ciò che rende interessante questa fan-art è che Tobey Maguire è stato realmente preso in considerazione per un ruolo in Spider-Man: Un Nuovo Universo. In precedenza il co-regista Rodney Rothman ha rivelato che Maguire è stato considerato per il ruolo di Peter B. Parker, uno Spider-Man anziano e fuori forma che fa da mentore all'Uomo Ragno di Miles Morales quando viene spostato dall'universo in cui è divorziato da Mary Jane.

Tobey Maguire ha interpretato Peter Parker/Spider-Man nella trilogia della Sony, diretta da Sam Raimi; Spider-Man (2002), Spider-Man 2 (2004) e Spider-Man 3 (2007). Miles Morales tornerà nel sequel. Per realizzare Spider-Man: Un Nuovo Universo gli autori si sono ispirati a Miyazaki e a tanti altri artisti e prodotti giapponesi.