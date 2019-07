Il ritorno di Takashi Miike nell'elettrizzante trailer ufficiale di First Love

È grazie alla One Media che possiamo mostrarvi il primo, elettrizzante e davvero promettente trailer ufficiale di First Love, nuovo film di produzione giappo-britannica diretto dal prolifico e amatissimo Takashi Miike e già presentato nell'ambito del Director's Fortnight al Festival di Cannes 2019.

Scritta da Masaru Nakamura, la storia di First Love segue Leo, un giovane pugile, che incontra Monica, una ragazza squillo e tossicodipendente che viene suo malgrado coinvolta in un grosso traffico di droga. Durante una particolare notte a Tokyo, Leo e Monica vengono inseguiti per tutta la città da un poliziotto corrotto, nemesi del protagonista, da un membro della yakuza e da un'assassina inviata dalla Triade Cinese. L'unico obiettivo è la sopravvivenza.



Il film è stato molto apprezzato a Cannes ed è stato accolto come l'ennesimo e intrigante lavoro di Miike, sempre pop e pulp e questa volta ancora più vicino alle vibrazione alla Tarantino, come si legge anche nel quote che appare proprio nel trailer. L'uscita nelle sale americane di First Love è prevista per il prossimo 27 settembre.



Nel cast del film troviamo Masataka Kubota, Nao Omori, Shota Sometani e Takahiro Miura. Non ci sono purtroppo notizie di un eventuale arrivato sul mercato italiano né su di un possibile sbarco su qualche piattaforma streaming.