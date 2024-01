Il ritorno di Steamboat Willy: il nuovo horror su Topolino userà scene del corto originale

Da quanto la Disney ha perso i diritti su Topolino Steamboat Willy, una delle prime versioni del mitico personaggio ora divenuto di dominio pubblico, sono stati annunciati diversi remake più o meno originali, l'ultimo dei quali è Il ritorno di Steamboat Willy.

Il nuovo horror è scritto da Joe Smith ed è stato realizzato interamente in Unreal Engine da Fewture Studios, con la premessa che recita: "Dopo 95 anni di prigionia, Willie è libero e rivuole il suo vaporetto". Una cosa particolare da notare, grazie al primo trailer del film disponibile nel player che potete trovare in calce all'articolo, è che Il ritorno di Steamboat Willy sembra includere filmati di Steamboat Willie, il cortometraggio originale diretto da Walt Disney e Ub Iwerks uscito nel 1928: questa trovata di Joe Smith e Fewture Studios potrebbe contribuire a differenziare il film da altri horror simili annunciati recentemente, come ad esempio Mickey's Mouse Trap e il misterioso horror su Topolino di Steven LaMorte.

Questa moda degli horror basata su personaggi iconici diventati di dominio pubblico risale a Winnie The Pooh: Sangue e Miele, che l'anno scorso ha rivisitato in chiave slasher la favola di Winnie the Pooh ottenendo una grande attenzione mediatica. Il successo del film ha dato via non solo ad un sequel ma anche ad un vero e proprio franchise, che passerà anche dalla rivisitazione horror di Bambi e Peter Pan.

Inoltre, recentemente è stato annunciato anche il remake horror di Pinocchio.