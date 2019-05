Il ritorno di Sarah Connor in una nuova suggestiva immagine di Terminator: Destino Oscuro

Il recente trailer di Terminator: Destino Oscuro ci ha mostrato una Sarah Connor più in forma che mai, e la nuova immagine pubblicata da Paramount Picture non fa che confermare la determinazione di uno dei personaggi più iconici del cinema action.

Questo suggestivo ritratto in bianco e nero del personaggio interpretato da Linda Hamilton, al suo ritorno nella saga dopo l'indimenticabile Terminator 2 - Il giorno del giudizio, non fa che confermare che in questo terzo capitolo canonico vedremo una Sarah Connor "in missione". Potete trovare l'immagine in calce alla notizia.

Oltre ad aver confermato che il nuovo Terminator sarà vietato ai minori, James Cameron ha infatti recentemente descritto il personaggio come "una cacciatrice di Terminator" che "non aspetterà di essere cacciata, sarà lei a cacciarli."

Dalle dichiarazioni del regista dei primi due storici capitoli, qui in veste di produttore, è emerso che Terminator: Destino Oscuro proseguirà anche la storia di John Connor, personaggio che non è stato minimamente mostrato nel primo trailer ufficiale. Sappiamo inoltre che il Giorno del Giudizio sarà dietro l'angolo anche in questo sequel.

C'è molto attesa anche per scoprire quale sarà il ruolo di Arnold Schwarzenegger nel film: l'attore ha recentemente confermato che il suo personaggio sarà un organismo cybernetico, anche se difficilmente si tratterà del T-800 che si è sacrificato sul finale del secondo film.