Il Ritorno dei Morti Viventi, è in arrivo il remake del film di Dan O'Bannon?

Il Ritorno dei Morti Viventi è considerato un vero e proprio cult dagli appassionati del cinema horror, in particolare da coloro che amarono l'originale visione del genere proposta da George Romero, che questo film cercava di omaggiare sotto vari aspetti, pur mantenendo intatta una sua chiara identità.

Ebbene, in un settore cinematografico come quello di oggi, in cui i ritorni di vecchi franchise dal passato ed i remake di pellicole che hanno segnato l'industria sono all'ordine del giorno, non c'è da stupirsi se pian pano sembra stia prendendo forma l'idea di realizzare una vera riproposizione di Il Ritorno dei Morti Viventi.

Sebbene non sia ancora chiaro chi sarà coinvolto nel progetto né di quale portata potrebbero essere i lavori, l'unica certezza è che un remake di questo tipo potrebbe quantomeno avere il pregio di far conoscere la pellicola originale a chi ancora non ha avuto modo di scoprirla, accontentando così i fan che vedrebbero riaffiorare l'entusiasmo per il loro film preferito.

"Il nostro remake di Il Ritorno dei Morti Viventi espanderà l'universo creato dai cinque film originali, pur restando fedele alle sue radici che intrecciano horror, fantascienza e commedia nera, così apprezzate dai fan negli ultimi 35 anni", ha condiviso Leaving Dead Media sul proprio sito.

"Siamo felici di riesumare questo meraviglioso franchise, sia per i vecchi affezionati che per i nuovi che verranno".

