Il ritorno di Morte in Bill & Ted 3 sarà qualcosa di trionfale, parola di William Sadler

Nel corso di una recente intervista, l'attore William Sadler è tornato a parlare con Movieweb dell'anticipato e atteso Bill & Ted Face the Music, film con protagonisti Keanu Reeves e Alex Winter dove l'interprete veste i panni della Morte, che a quanto pare nel nuovo capitolo diretto da Dean Parisot avrà un ingresso trionfale.

Dice infatti Sadler: "C'è tutto lo spirito dei vecchi film, in questo terzo capitolo. È lì, intatto. Di colpo è tornato tutto il divertimento per me, Keanu e Alex. Certo, le mie ginocchia non sono quelle di una volta e il corpo è più cigolante, ma nel momento in cui metto su il trucco e il costume della Mietitrice è come se questa fosse stata intrappolato in una bottiglia, da cui appena tolto il tappo di sughero si è liberata ed è uscita volando via e ad improvvisare come faceva poi nel primo film".



Bill & Ted Face the Music vedrà i nostri eroi cresciuti, diventati uomini di mezza età con delle figlie a carico: ma la loro missione, oltre al tentativo di entrare nel mondo della musica rock, sarà quella di salvare il mondo da un atroce destino. Il film, uno fra i più attesi dell'anno grazie alla crescente popolarità della star di Matrix, uscirà nelle sale americane il 21 agosto 2020.

Faranno parte del cast della pellicola anche Samara Weaving, Brigette Lundy-Paine e Kid Cudi: la Weaving sarà la figlia di Bill, Thea, mentre la Lundy-Paine vestirà i panni di Billie, la figlia di Ted.

Faranno parte del cast della pellicola anche Samara Weaving, Brigette Lundy-Paine e Kid Cudi: la Weaving sarà la figlia di Bill, Thea, mentre la Lundy-Paine vestirà i panni di Billie, la figlia di Ted.

