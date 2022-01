Il Ritorno di Mary Poppins, Dick Van Dyke scelse apposta la coreografia più difficile!

Chi può dimenticare le meravigliose coreografie di cui Dick Van Dyke si rese protagonista nel 1964 in Mary Poppins? Lo spazzacamino Bert fu il vero e proprio cuore pulsante del film con Julie Andrews, risultando poi meravigliosamente in forma anche ne Il Ritorno di Mary Poppins, il sequel datato 2018.

Nel film in cui Emily Blunt eredita il ruolo dell'amatissima tata dotata di poteri magici, infatti, ritroviamo un Dick Van Dyke ormai non più giovanissimo: classe 1925, all'epoca delle riprese il nostro aveva da poco spento le sue prime 92 candeline, ragion per cui sarebbe stato più che logico aspettarsi una performance limitata dal punto di vista coreografico.

Logico, certo... Ma non per un uragano come Dick Van Dyke! All'attore furono infatti proposte quattro diverse opzioni per la sua scena di danza, tutte diverse per intensità e difficoltà d'esecuzione. Pensate che il nostro Dick abbia scelto la più semplice? Tutt'altro! L'attore insisté infatti per eseguire la più complicata delle coreografie propostegli, il tutto ovviamente senza ricorrere a controfigure di sorta.

Il nostro, inoltre, risultò così a suo agio da lasciare senza parole tutti i presenti, che gli tributarono una vera e propria standing ovation dopo l'esibizione. Insomma, non azzardatevi a sottovalutare Dick Van Dyke: alle soglie del secolo di vita l'attore del signor Dawes è ancora nel pieno delle sue forze! Per saperne di più, intanto, qui vi lasciamo la nostra recensione de Il Ritorno di Mary Poppins.