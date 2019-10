Il ritorno della Jolie in Maleficent 2 è stato difficile dopo il divorzio con Brad Pitt

Nel corso del tour promozioanale per il Maleficent: Signora del Male di Joachim Ronning, sequel del Maleficent del 2013 dove Angelina Jolie torna ad interpretare la storica e iconica villain dei classici Disney, l'attrice ha avuto modo di parlare apertamente del suo matrimonio e successivo divorzio con Brad Pitt.

Anche se in Maleficent 2 la vediamo in formissima e anche il prossimo anno sarà tra le protagoniste dell'attesissimo Gli Eterni del Marvel Cinematic Universe, dove interpreta Thena, la Jolie ha ammesso ai microfoni di People di aver vissuto un bruttissimo periodo durante e dopo il divorzio con l'ex-marito, spiegando di aver incontrato non pochi problemi nel tornare a interpretare Malefica nel secondo capitolo del franchise. Ha detto la Jolie:



"È stato un periodo davvero duro. Stavo uscendo da un paio d'anni vissuti con molta difficoltà, e non mi sentivo per nulla in forze. In realtà ero abbastanza distrutta. Mi ci è voluto un po' di tempo per riscoprire in me la stessa forza di Malefica". Anche grazie all'amore della famiglia, comunque, sembrerebbe che l'attrice stia lentamente riprendendosi da quel periodo molto buio della sua vita.



Maleficent: Signora del Male vede nel cast anche Michelle Pfeiffer, Elle Fanning, Chiwetel Ejiofor ed Ed Skrein. Cosa ne pensate? Fateci sapere la vostra nei commenti.