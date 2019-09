Il ritorno di Jesus Quintana nel trailer italiano di Jesus Rolls

Il tempo di scherzare sta finendo: Jesus Quintana sta tornando e lui, si sa, è solito prendere le cose piuttosto seriamente. A soddisfare parte della curiosità che nutriamo per questo Jesus Rolls è finalmente arrivato il primo trailer italiano.

Nel filmato della durata di un minuto e mezzo vediamo una carrellata dei personaggi presenti nel film, da Christopher Walken ad Audrey Tautou, passando per Jon Hamm, Susan Sarandon e ovviamente lui: il giocatore di bowling più pericoloso di tutti i tempi, interpretato oggi come nel 1997 dallo stesso Turturro.

Il trailer ovviamente non lascia intuire granché della trama, ma la grande quantità di inquadrature fisse ci lascia pensare ad una regia decisamente Coheniana, in piena continuità quindi con lo stile ammirato nel film cult con Jeff Bridges (e, ovviamente, nel resto della filmografia dei registi di Fargo e Non è un Paese per Vecchi). Si tratta ovviamente di semplici impressioni: per dare un giudizio reale sull'opera non possiamo far altro che aspettare l'uscita nelle sale italiane, prevista per il prossimo 17 ottobre.

Ad anticipare l'arrivo del film nelle nostre sale era stato, alcuni giorni fa, il poster ufficiale di Jesus Rolls: anche qui, però, tutto ciò che abbiamo potuto fare è stato accontentarci di ammirare gli innumerevoli anelli presenti sulle dita del personaggio di Turturro.