Ritorno al futuro, finalmente risolto un famoso paradosso del film originale?

A differenza di praticamente tutte le altre grandi saghe popolari, la trilogia di Ritorno al futuro non ha schiere di haters armati di torce e forconi, ma solo tantissimi sostenitori: eppure, c'è un buco nella trama del film che ha sempre fatto discutere.

La questione è semplice: dato che entrambi i genitori di Marty McFly fatto amicizia con il figlio quando questo torna al tempo in cui loro erano al liceo, una volta divenuti adulti non dovrebbero riconoscere nel loro primo genito quel ragazzo che conobbero durante la propria adolescenza?

Lo sceneggiatore Bob Gale ha chiarito la questione parlando col The Hollywood Reporter: "Ricordiamo che George e Lorraine hanno conosciuto Marty/Calvin solo per sei giorni quando avevano 17 anni e non l'hanno nemmeno visto in tutti quei sei giorni. Quindi, molti anni dopo, potrebbero ancora ricordarsi di quel ragazzo interessante che li ha riuniti al loro primo appuntamento, ma sfiderei chiunque a ripensare ai propri giorni di liceo e ricordarsi ogni singolo dettaglio di quel ragazzino che potrebbe essere stato nella vostra scuola per circa una settimana. O qualcuno con cui sei uscito solo una volta. Se non avessi nessun riferimento fotografico, dopo 25 anni, probabilmente avresti solo un ricordo nebuloso."

Come spesso e volentieri accade con le questioni che fanno scervellare i fan più esigenti che necessitano che ogni dettaglio di un film abbia una sua spiegazione per filo e per segno, il paradosso può essere risolto abbastanza semplicemente. Come spiegato da Gale, i genitori di Marty escono con loro figlio solo per sei giorni, e per la maggior parte del tempo il viaggiatore del tempo è impegnato con Doc Brown per cercare di tornare al suo presente. Eppure il protagonista ebbe un ruolo fondamentale nel far sbocciare la storia d'amore dei suoi futuri genitori: come la mettiamo?

"Lorraine e George potrebbero ricordare che una volta hanno incontrato qualcuno di nome Calvin Klein, e anche se pensassero che il loro figlio di 16 o 17 anni oggi gli somiglia molto, non ne farebbero un affare di stato. Scommetto che la maggior parte di noi potrebbe guardare negli annuari delle superiori e trovare foto dei nostri compagni di classe adolescenti che somigliano un po' ai nostri figli."

