Ritorno al futuro, qual è la cronologia completa della saga?

Tra i più importanti e amati cult cinematografici e di stampo fantascientifico, posto importante nel cuore e nella mente degli appassionanti ma anche del pubblico mainstream ce l'ho sicuramente la saga di Ritorno al Futuro, interamente diretta dal mitico Robert Zemeckis e iniziata nel 1985 per concludersi nel 1990.

In termini reali, dal primo all'ultimo capitolo della famosa Trilogia passarono dunque appena cinque anni, con Zemeckis che scelse di girare back-to-back Ritorno al Futuro - Parte II e Ritorno al Futuro - Parte III per farli approdare nelle sale a un solo anno di distanza l'uno dall'altro, impiegando quasi due interi anni di produzione e post-produzione.



Qual è però la cronologia esatta all'interno della continuity narrativa del franchise? Il "presente" del protagonista Marty McFly (Michael J. Fox) è quello del 1985, anno d'uscita del film. Per l'esattezza, anzi, l'inizio dell'avventura avanti e indietro nel tempo del personaggi insieme a Emmet "Doc" Brown (Christopher Lloyd) avviene in una solo giornata, quella del 25 ottobre 1985.



Durante il primo film, Marty torna indietro di 30 anni, al 5 novembre 1955, incontrando il Doc dell'epoca e chiedendogli aiuto per tornare al presente. Alla fine del film riesce a tornare e realizza anzi il sogno americano del padre, solo che improvvisamente arriva Doc con una DeLorean modificata dal futuro, costringendo praticamente lui e la ragazza a seguirlo 30 anni nel futuro, al 21 ottobre 2015.



Dopo varie peripezie, Mary e Doc tornano indietro nel tempo salvo finire in una linea temporale parallela del 1985. Qui scopre che il Biff anziano del 2015, utilizzando di nascosto la DeLorean, era tornato indietro al 1955 consegnando un almanacco sportivo con tutti i risultati esatti delle partite, facendo sostanzialmente arricchire a dismisura il giovane Biff, che nel 1985 diviene un prepotente magnate.



Per sistemare le cose, Marty torna al 1955 e sottrae l'almanacco a Biff con moltissima fatica, solo per assistere alla scomparsa improvvisa di Doc, che a causa di un fulmine finisce catapultato nel 1885, periodo da cui spedisce 70 anni prima una lettera "al futuro" per spingere Marty a chiedere nuovamente aiuto al Doc del 1955 e andarlo a recuperare nel Selvaggio West.



Ci riesce e dopo una grande avventura, Marty torna finalmente al presente, nel 1985.