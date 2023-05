Ritorno al Futuro, i protagonisti svelano le loro opinioni su un possibile reboot!

Sono anni che si discute sulla possibilità di realizzare un reboot di Ritorno al FuturoNonostante gli anni passati, si continua a discutere anche tra coloro che hanno fatto parte del cast originale. Secondo loro non ci sarebbe l'effettiva necessità di realizzare un sequel o un reboot.

Semmai Hollywood decidesse di rilanciare il franchise di Ritorno al Futuro, secondo coloro che ci hanno precedentemente lavorato sarebbe opportuno non rivolgersi al cast originale. Un modo per "rilanciare" questo universo creando qualcosa di completamente nuovo e mai visto prima. "Non sono un fanatico", ha detto Michael J. Fox dichiarando quanto non sia interessato alla possibilità di un nuovo film "Fai quello che vuoi. È il tuo film. Sono già stato pagato" ha chiarito.

Recentemente il cast di Ritorno al Futuro si è riunito ad una convention per ricordare i tempi passati sul set delle varie pellicole. "Non credo che sia necessario", ha aggiunto Fox. "Penso che Bob e Bob siano stati davvero intelligenti al riguardo. Non credo sia necessario riavviare perché hai intenzione di chiarire qualcosa? Troverai un modo migliore per raccontare la storia? Ne dubito." ha spiegato l'attore. Christopher Lloyd, invece, sembra essere più disposto a tornare nel suo celebre ruolo. "Mi piacerebbe fare un sequel, ma penso che Bob Zemeckis e Spielberg abbiano sentito di aver raccontato la storia nei tre episodi" ha concluso.

Nel frattempo l'account ufficiale di Ritorno al Futuro ha risposto alla possibilità di avere una serie animata ispirata ai film. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!