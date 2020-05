Ritorno al Futuro, una nuova reunion del cast: l'annuncia Christopher Lloyd su Instagram

L'annuncio è arrivata a sorpresa tramite la pagina Instagram ufficiale di Christopher Lloyd, il mitico e amatissimo interprete di Doc, ma a quanto pare il prossimo 11 maggio 2020, lunedì, ci sarà una reunion del cast della Trilogia di Ritorno al Futuro, uno dei progetti più amati di Robert Zemeckis e degli anni '80.

Pubblicando un breve filmato che mostra la plancia della DeLorean DMC-12 settata proprio sul 11 maggio 2020, Lloyd ha scritto in didascalia: "Stiamo per tornare tutti insieme per una causa meravigliosa. Restate sintonizzati". Niente di più, solo la promessa di una reunion con Michael J. Fox, Lea Thompson, Crispin Glover e gli altri protagonisti della Trilogia per una causa di beneficenza, probabilmente, magari proprio relativa a qualche raccolta fondi per combattere il Covid-19.



Sappiamo che l'evento inizierà comunque alle 9:00, orario americano, e che sarà presentato all'interno del Reunited Apart di Josh Gad che già aveva riunito insieme l'intero cast dei Goonies di Richard Donner, il che è un buon auspicio di riuscita dell'incontro presumibilmente via streaming. Non pensiamo ad ogni modo che durante la reunion arrivino annunci su di un futuro sequel, ormai sempre più improbabile. Potete continuare a sperare, comunque.



Vi lasciamo alla recensione della Trilogia di Ritorno al Futuro.