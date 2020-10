Ritorno al Futuro, non ci sarà un altro sequel: 'La storia è completa così'

Dall'ormai lontano 1985 il franchise di Ritorno al Futuro ha conquistato generazioni di spettatori, guadagnandosi due sequel e la speranza per molti fan che la saga non sia finita qui. Sembra proprio, però, che non vedremo mai un quarto capitolo del film, come ha spiegato nei giorni scorsi a Collider il co-sceneggiatore Bob Gale.

Secondo lo sceneggiatore, con il terzo Ritorno al Futuro la storia è arrivata al capolinea, e non c'è spazio per ulteriori aggiunte, anche a causa delle condizioni di salute del protagonista del franchise.

"Se tornassimo indietro e ne facessimo un altro" ha raccontato Bob Gale, "avremmo Michael J. Fox che l'anno prossimo compirà sessant'anni, e che ha il morbo di Parkinson. Vogliamo vedere Marty McFly all'età di sessant'anni e col Parkinson? Avremmo voluto vederlo a cinquanta? Io dico di no. E non vogliamo neanche vedere Ritorno al Futuro senza Michael J. Fox."

Quest'ultima frase si riferisce all'ipotesi, ventilata da qualcuno, di riprendere il franchise sostituendo l'attore che interpreta Marty McFly. Una soluzione del genere, ha continuato Gale, porterebbe solo a spiacevoli paragoni, già segnati in partenza.

"Abbiamo visto più volte dei sequel dopo anni e anni, e la gente dice: Beh, La minaccia fantasma... forse la mia vita sarebbe stata migliore se non l'avessi visto. Non vogliamo fare un film solo per accaparrare denaro [...] abbiamo già guadagnato molti soldi con questi film, e ci piacciono così come sono."

Qualche settimana fa anche due protagonisti di Ritorno al Futuro si erano detti contrari a un altro sequel, mentre nei giorni scorsi, dopo la scomparsa di Eddie Van Halen, molti hanno ripensato a una iconica scena del film.