Ritorno al Futuro, muore a 83 anni il designer della leggendaria DeLorean del film

"Strade? Dove andiamo noi non servono strade" chiosava Doc in una memorabile scena di Ritorno al Futuro - Parte II. Le strade servivano eccome, però, a dare lo slancio iniziale alla cara vecchia DeLorean, il mezzo senza il quale mai avremmo potuto assistere ai viaggi nel tempo del nostro Marty.

Proprio quella DeLorean che oggi resta orfana del suo papà: Ron Cobb, ideatore del design della leggendaria automobile della saga di Ritorno al Futuro, ci ha infatti lasciati poche ore fa all'età di 83 anni.

Se ne va proprio nel giorno del suo compleanno, Cobb: stando a quanto dichiarato dalla moglie Robin Love il geniale designer era affetto da Demenza a Corpi di Lewy (la stessa malattia, per intenderci, che spinse Robin Williams al suicidio). Cobb e Love erano sposati da ben 48 anni e vivevano a Sidney, la città nella quale Ron si è spento in seguito all'aggravarsi della malattia.

A Cobb, comunque, non si deve soltanto il design della DeLorean: l'artista lavorò infatti anche su altri film immortali come La Bella Addormentata, ma anche Star Wars (era opera sua l'aspetto degli alieni della Cantina Band) e Alien, per il quale ideò l'aspetto dell'astronave Nostromo. A proposito del suo lavoro più celebre, intanto, recentemente abbiamo visto riuniti i protagonisti di Ritorno al Futuro.