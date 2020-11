Ritorno al futuro, Michael J. Fox ricorda la première con Lady Diana:"Fu terribile!"

Intervenuto online al The Tonight Show di Jimmy Fallon, Michael J. Fox ha ricordato un momento piuttosto negativo della première mondiale di Ritorno al futuro, alla quale partecipò la principessa del Galles, Lady Diana Spencer. L'attore era presente allo show per promuovere il suo libro No Time Like the Future: An Optimist Considers Mortality.

"Era seduta accanto a me. Le luci si sono spente e il film è iniziato e in quel momento mi sono reso conto di essere ad un 'finto sbadiglio ed un braccio disteso' di distanza da quello che sarebbe sembrato a tutti gli effetti un appuntamento romantico con lei, il che era esilarante. Dovevo andare a fare pipì quindi per il resto del film sono rimasto lì seduto, praticamente a morire. Non potevo dirle niente e non potevo allontanarmi da lei perché non potevo passarle davanti e darle le spalle. Proprio per questo motivo è stata soltanto un'agonia. Doveva trattarsi della notte più bella della mia vita ma è stato soltanto un lungo incubo".



Nel suo libro Michael J. Fox racconta gli aspetti chiave della sua carriera professionale ma anche quelli più complicati della malattia di Parkinson.

La star di Ritorno al futuro scoprì nel 1991 di essere malata di Parkinson giovanile, notizia che rese pubblica soltanto sette anni più tardi, nel 1998.

Il Parkinson ha tolto a Michael J. Fox la memoria a breve termine e nelle ultime dichiarazioni pubbliche Fox ha tributato un omaggio a Elsa Raven, co-star proprio di Ritorno al futuro, scomparsa di recente.