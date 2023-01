Ritorno al futuro, Michael J. Fox e il Parkinson:'Ero decisamente un alcolizzato'

Alla première del suo documentario, Michael J. Fox ha raccontato la difficile esperienza trascorsa in seguito alla diagnosi del morbo di Parkinson giovanile a soli 29 anni. La star di Ritorno al futuro ha spiegato in che modo accolse la devastante notizia e le dipendenze nelle quali cadde per qualche tempo.

Il documentario, Still: A Michael J. Fox Movie, presentato al Sundance Film Festival e destinato ad approdare sulla piattaforma Apple TV+, ripercorre la vita dell'attore, tra successi e ostacoli.



All'epoca Fox era all'apice del successo - sul nostro sito trovate la recensione di Ritorno al futuro - e la notizia lo sconvolse al punto da assumere comportamenti pericolosi:"Assumevo dopamina come se fossero caramelle, le prendevo con l'unico motivo di nascondermi".

Inoltre, l'interprete di Marty McFly nella trilogia di Robert Zemeckis si diede all'alcolismo:"Non sapevo cosa stesse accadendo e non sapevo cosa sarebbe successo. Allora perché non bere quattro bicchieri di vino e uno shot? Ero decisamente un alcolizzato ma sono trent'anni che non bevo".



Michael J. Fox ha ringraziato la moglie Tracy Pollan, con la quale è sposato dal 1988, per essergli stato sempre vicino.

Dopo aver vissuto un periodo complicato, Fox ha deciso di aprire una fondazione dedicata alla ricerca contro la sua malattia, Michael J. Fox Foundation, aperta nel 2000.



A novembre Michael J. Fox ha ritirato l'Oscar onorario con la sua consueta ironia davanti agli applausi del pubblico:"Così mi fate tremare".