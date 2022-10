Ritorno al Futuro: Michael J. Fox ha l'idea reboot con un Marty McFly al femminile!

Ha fatto cadere più di qualche lacrima l'incontro fra Christopher Lloyd e Michael J. Fox allo scorso New York Comic-Con. Per tutti i fan di Ritorno al Futuro è stato un tuffo nel passato. Ma ora l'attore di Marty McFly ha in mente una nuova versione di se stesso per una proposta di reboot.

Prima una foto dei due attori protagonisti di Ritorno al Futuro, poi un secondo video che li ritrae mentre si abbracciavano al New York Comic Con: Michael J. Fox e Christopher Lloyd, interpreti rispettivamente di Marty e Doc nella trilogia cult di Robert Zemeckis, sono rimasti due inseparabili. Ma se Lloyd continua il suo lavoro instancabile su grande e piccolo schermo, la malattia di Fox l’ha portato – tristemente e precocemente – lontano dalle scene. Ma il Parkinson l’ha anche portato a sensibilizzare e creare fondazioni sulla malattia.

È chiaro quindi come, anche nella remota possibilità di un revival della trilogia, sarebbe molto difficile per Michael J. Fox tornare al futuro, per così dire. Per una volta quindi, l’idea di un reboot non è pensata in chiave egoriferita, ma per dare una svolta di modernità al franchise con un taglio completamente nuovo. In un’intervista con Entertainment Tonight, l’attore ha detto: “In realtà ho pensato che se dovessero fare un nuovo film, dovrebbe essere con una ragazza come Marty. C'è qualcosa nel franchise che si connette con persone a tutti i livelli. Sento che lo faranno di nuovo".

Ma il regista Zemeckis e lo sceneggiatore Bob Gale ancora di più hanno più volte ribadito di non avere piani – né loro né gli studios – per un reboot: “Non c’è alcun desiderio di fare un altro film di Ritorno al Futuro: non una Parte IV né un remake della Parte I. Né la Universal né Amblin Entertainment hanno piani del genere. Come facciamo a saperlo? Perché, in base ai nostri contratti con queste società, nessun sequel o remake di Ritorno al Futuro può essere nemmeno sceneggiato senza prima discuterne con noi. Non ci sono state discussioni del genere. Siamo molto orgogliosi della trilogia e vogliamo lasciarla così com'è".

Voi che ne pensate dell’idea di Michale J. Fox? E di un reboot più in generale? Ditecelo nei commenti!