Ritorno al futuro, Michael J. Fox e l'iconica scena di Johnny B. Goode: tutti i segreti

Michael J. Fox ha da poco compiuto 59 anni e ne sono passati molti dalle riprese della trilogia di Ritorno al futuro. L'attore ha ripercorso alcuni dei momenti più importanti del franchise e ha approfondito una delle scene iconiche del film, quella nella quale Marty si esibisce sul palco del ballo della scuola sulle note di Johnny B. Goode.

"Quando ho fatto la scena di Johnny B. Goode ho avuto un grande insegnante di chitarra che mi ha insegnato a suonare. Ho detto a Bob [Zemeckis] 'quando faccio questa scena suono la chitarra così le mie dita saranno in sync. Sentiti libero di tagliare sulle mie mani tutte le volte che vuoi'. Dopo aver detto questa cosa tuttavia ho sentito la pressione di dover suonare correttamente per forza. Così ho chiamato questo bravissimo chitarrista, Paul Hanson, che è stato il mio maestro".



"Per circa quattro settimane abbiamo lavorato a questo pezzo e allo stesso tempo ho lavorato con questo coreografo di Madonna. Ho detto 'ballo come un'anatra'. Non so ballare. Ma quello che mi piacerebbe fare è incorporare tutte le caratteristiche, i manierismi e le stranezze dei miei chitarristi preferiti, quindi il mulinello di Pete Townshend, la chitarra dietro la schiena di Jimi Hendrix e la camminata di Chuck Berry. Abbiamo unito tutto questo e lui l'ha reso fluido. In quei momenti non pensi affatto alla stanchezza o alla pressione, vuoi solo divertirti" ha confessato Fox.

Ritorno al futuro è una delle trilogie cult degli anni '80. I tre film sono diretti da Robert Zemeckis, con Christopher Lloyd nei panni di Doc Brown, un bizzarro scienziato amico del giovane Marty McFly, con il quale inizierà una serie di incredibili avventure viaggiando nel tempo.