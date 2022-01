Ritorno al futuro, Michael J. Fox: 'ho riguardato il film a Natale, ecco che ne penso'

Ritorno al futuro ha conquistato il cuore del pubblico immediatamente ed è considerato un classico da molti spettatori. Michael J. Fox e Christopher Lloyd hanno fornito performance indimenticabili, l’interprete del giovane Marty McFly ha recentemente riguardato la pellicola ed ha espresso il suo pensiero sul suo lavoro.

Fox non ha potuto resistere all'impulso di guardare l'amato film durante una ritrasmissione televisiva a Natale e ha rivelato a CBS Mornings cosa lo ha spinto a riguardare Ritorno al futuro:



“Mentre io e la mia famiglia decoravamo l’albero di Natale, sono andato a prendere qualcosa nell'altra stanza e la TV era accesa. Stavano trasmettendo Ritorno al Futuro ed era proprio all'inizio. Ci sono voluti circa 20 minuti o mezz'ora prima che la mia famiglia si rendesse conto che non ero con loro e mi hanno chiesto: 'Cosa stai facendo?' Ho risposto: "Guardo Ritorno al futuro". Ovviamente mi hanno chiesto 'Perché stai guardando Ritorno al futuro?' e ho detto: 'È davvero buono! Sono davvero bravo in questo film.' Non me ne ero reso conto. Tutta quella roba era buona!”

Durante le riprese del film Fox era impegnato anche sul set di un’amata serie televisiva: Casa Keaton. L’attore ha ricordato com’era dividersi tra due set: “Facevo Casa Keaton di giorno e Ritorno al futuro di notte. È stata proprio una grande esperienza. Così adesso posso prendermi un momento, con tutte queste cose che ho fatto nella mia vita, posso sedermi e guardare questo ragazzo e dire: 'Wow, ha fatto un buon lavoro. Aveva molto da affrontare e correva il più velocemente possibile, ma ha svolto il suo ruolo e ha fatto un buon lavoro.'



Recentemente Fox e Llyod si sono riuniti immortalati in un dolce scatto durante una convention a Washington D.C emozionando molto i fan. L'amore per la saga e i suoi interpreti probabilmente non finirà mai, Fox può godersi ciò che ha costruito, ha fatto proprio un ottimo lavoro. Vi lasciamo con i 5 migliori film di Fox in streaming e fateci sapere nei commenti se anche voi avete approfittato delle vacanze per riguardare Ritorno al Futuro.