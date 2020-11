Ritorno al futuro: Michael J. Fox e il commovente omaggio alla 'donna dell'orologio'

In coda ai messaggi di cordoglio arrivati nei giorni scorsi per la morte di Elsa Raven si è messo anche Michael J. Fox, che ha voluto omaggiare l'attrice con un ricordo legato alla interprete di Ritorno al Futuro, film nel quale la Raven ha recitato brevemente il ruolo della "donna dell'orologlio" e che aveva una scena proprio con Fox.

Elsa Raven, nota appunto per i suoi ruoli in Ritorno al futuro e nella sit-com Amen, è scomparsa lunedì all'età di 91 anni. La fama giunse negli anni '80, interpretando piccoli ma memorabili ruoli come quello della donna che si batte per salvare l'orologio della torre in Ritorno al Futuro, interrompendo una conversazione tra Marty McFly (Michael J. Fox) e Jennifer (Claudia Wells); ha anche interpretato l'agente immobiliare che vende la casa in Amityville Horror.

Nel corso di un'intervista concessa a USA Today, proprio Michael J. Fox ha ricordato commosso l'attrice con cui ha condiviso lo schermo ormai 35 anni fa: "Mi ci sono voluti parecchi anni per avere il coraggio di presentarmi a una di quelle convention in stile Comic-Con dedicate a Ritorno al Futuro e quando finalmente vi ho preso parte lei era lì. Era stato meraviglioso vederla, lei camminava attraverso la folla di gente e diceva ancora: 'Salviamo l'orologio della torre! Salviamo l'orologio della torre!". Era una grande parte del franchise. Significava ancora qualcosa nella sua vita, così come significava molto per le persone che la circondavano. E questo è più o meno il film in breve: ci sei tu, che hai questa vita, che continua e il film continua anche in lei. E lei lo celebrava ancora. Era bello".

Michael J. Fox ha recentemente parlato della sua condizione di salute e dell'aggravarsi del Parkinson che lo affligge da molti anni, ma ha confermato il suo inscalfibile ottimismo: "Non significa che non puoi sforzarti di cambiare. Non significa che devi accettarlo come fosse una punizione o una penitenza ma semplicemente metterlo al posto giusto. Quindi guardi quanto devi prosperare per il resto della tua vita e poi puoi andare avanti".