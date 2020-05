Ritorno al Futuro: Michael J. Fox e Christopher Lloyd riuniti per celebrare la saga

Il simpatico post di Christopher Lloyd aveva annunciato la reunion del cast di Ritorno al Futuro e tutti gli attori più importanti hanno sincronizzato gli orologi per trovarsi nel posto giusto al momento giusto!

In questo difficile periodo il posto giusto è la propria abitazione, per cui Michael J. Fox , Lloyd e gli altri si sono incontrati per una live streaming in cui condividere i bei momenti passati, grazie alla stessa iniziativa di Josh Gad che ci aveva consegnato la reunion de I Goonies.

Insieme agli interpreti di Marty McFly e di Doc, si sono collegati anche Lea Thompson, Mary Steenbrugen (la moglie di Doc nel terzo capitolo) e il regista Robert Zemeckis. Quest'ultimo ha avuto modo di raccontare uno sconcertante aneddoto sul titolo del film: i produttori cercarono in tutti i modi di cambiarlo in Spaceman From Pluto, poiché secondo loro il titolo Ritorno al Futuro sarebbe stato troppo criptico e il pubblico non ne avrebbe afferrato il significato. Inoltre, "lo odiavano perché dicevano che, con la parola 'futuro' nel titolo, il film non avrebbe incassato niente".

Anche J.J. Abrams, grande fan della pellicola, si è unito alla chat e i protagonisti hanno avuto modo di recitare alcune battute iconiche dei vari film. Una vera e propria passeggiata sulla strada dei ricordi, come ha sottolineato Josh Gad. Lloyd non ha perso occasione per rispondergli: "Strada? Dove andiamo noi non ci servono strade!".

I due protagonisti si erano ritrovati per una serata di beneficenza a tema poker e intanto è stato risolto un paradosso legato al primo Ritorno al Futuro.