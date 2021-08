Ritorno al futuro, Michael J. Fox e Christopher Lloyd di nuovo insieme! Ecco la foto

A trent'anni di distanza dal finale di Ritorno al futuro, Michael J. Fox e Christopher Lloyd hanno entusiasmato nuovamente i fan con una foto condivisa dall'interprete di Marty McFly. Lo scatto mostra l'attore insieme al collega mentre si godono alcuni minuti insieme nel corso di una recente convention alla quale entrambi hanno partecipato.

La foto è stata scattata all'Awesome Con di Washington D.C. lo scorso fine settimana. Fox e Lloyd si sono fermati diverso tempo con i fan, scattando foto e firmando autografi.

Numerosi gli appassionati che sui social hanno condiviso le foto con gli attori, quasi tutti al fianco di una DeLorean e con una delle due star della trilogia. Sia Fox, nonostante i problemi di salute, che Lloyd hanno proseguito la carriera; scoprite gli altri ruoli più importanti di Christopher Lloyd, protagonista di una longeva filmografia.



Nonostante sia Fox che Lloyd partecipino regolarmente alla convention è piuttosto raro che lo facciano in contemporanea. I due attori nel corso degli anni hanno mantenuto un rapporto molto stretto, sviluppando una buona amicizia.

Michael J. Fox e Christopher Lloyd hanno interpretato Marty McFly e Doc Brown, due dei personaggi maggiormente iconici nella storia del cinema nella trilogia Ritorno al futuro, dal 1985 al 1990.

I film sono diventati di culto per diverse generazioni e ancora oggi il merchandise legato ai tre film è fiorente, sia per quanto riguarda i gadget sia per le varie edizioni di dvd che sono uscite nel corso degli anni.



Ma voi vi ricordate come finisce Ritorno al futuro? Su Everyeye potete ripercorrere la trama della trilogia.