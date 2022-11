Ritorno al Futuro: Michael J. Fox e Christopher Lloyd annunciano un misterioso progetto!

Dopo l'emozionante reunion delle due star di Ritorno al Futuro al NYCC dello scorso mese, Michael J. Fox e Christopher Lloyd sono tornati a far parlare di sé dopo aver pubblicato due post sui social per anticipare un misterioso progetto insieme.

Le speranze dei fan di rivedere un nuovo capitolo del franchise si sono spente dopo l'annuncio del ritiro di Fox dalla recitazione, ma nonostante questo vedere i due collaborare può solo che far piacere agli amanti di Ritorno al Futuro.

Nelle scorse ore, Fox e Lloyd hanno pubblicato su Instagram due criptici post che ritraggono le due star insieme. Le due immagini sono state accompagnate da una misteriosa didascalia. La prima recita: "Doc e io stiamo combinando qualcosa di pesante", mentre la seconda semplicemente: "Tempo... Non dirlo a me".

Dopo i post, Lloyd e Fox hanno pubblicato sulle loro storie dei video riguardanti quello che sembra essere un nuovo negozio di merchandising ufficiale di Ritorno al Futuro. I due non hanno confermato nulla e non sappiamo se potrebbe esserci qualcos'altro in serbo. Staremo a vedere.

Intanto, qualche giorno fa Michael J. Fox ha parlato di un eventuale reboot di Ritorno al Futuro con un Marty McFly al femminile. Chissà se la sua idea verrà davvero realizzata in futuro.

E voi invece cosa né pensate di questa nuova collaborazione? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti!