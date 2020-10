Ritorno al futuro, e se Marty e Doc avessero viaggiato fino al 2020? I tweet dei fan

Sono passati cinque anni da quando Marty McFly (Michael J. Fox) e Doc Brown (Christopher Lloyd) sono arrivati al futuro dal passato in Ritorno al futuro II, e i fan ora si sono chiesti cosa sarebbe successo se i due protagonisti fossero arrivati fino al 2020 e non al 2015. Un 2020 che ha cambiato il corso del mondo, segnato dalla pandemia.

Diversi fan si sono espressi in merito su Twitter, affermando che Marty e Doc devono essere piuttosto grati di non aver scelto il 2020 come anno di approdo per il loro viaggio nel tempo.

In Ritorno al futuro - Parte II, uscito nelle sale nel 1989, Marty McFly è tornato dal viaggio nel 1955 e appena tornato nel 1985 si ritrova subito in una nuova avventura insieme all'amico, il bizzarro scienziato Doc Brown, con il quale si dirige nel futuro, per l'esattezza al 21 ottobre 2015.

Il secondo film della saga di Robert Zemeckis è stato girato quattro anni dopo il primo e insieme al terzo capitolo, Ritorno al futuro - Parte III, nelle sale l'anno successivo.

Il 21 ottobre 2015 il secondo film della saga venne riproposto al cinema proprio per ricordare il giorno in cui Marty e Doc arrivarono dal passato e per ricordare il trentesimo anniversario dall'inizio della saga.

"2015 in Ritorno al Futuro: macchine volanti, skateboard volanti, Lo Squalo 19, cottura della pizza in 2 secondi. 2020 nella vita reale: stare accanto a qualcuno a meno di 6 piedi di distanza può ucciderti" recita un tweet, riferendosi ovviamente all'emergenza sanitaria che il mondo sta affrontando.

Un altro tweet si rivolge proprio a Marty come si rivolgerebbe Doc:"Marty, è molto importante, devi evitare il 2020! Il risultato del tuo viaggio potrebbe essere catastrofico! L'unica cosa buona che accade è... grande Giove Marty!".



Su Everyeye potete leggere la recensione della trilogia di Ritorno al futuro e un approfondimento su 5 cose che non sapete di Ritorno al futuro.