Ritorno al futuro, guardate il magnifico LP della colonna sonora per il 35° anniversario

Si sta avvicinando il periodo delle festività natalizie e Mondo è pronta a lanciare di nuovo l'LP della colonna sonora di Ritorno al futuro, che non va confuso con l'album della colonna sonora, che contiene tutte le canzoni dei film. Diverso il discorso per quanto riguarda l'LP, in occasione del 35° anniversario dall'uscita nelle sale del film.

La playlist include Power of Love e Back in Time di Huey Lewis and The News, oltre a canzoni di Lindsey Buckingham, Eric Clapton, Etta James, suite di colonne sonore di Alan Silvestri e naturalmente il brano spacca-orecchie di Marty McFly in Johnny B. Goode di Chuck Berry.

Per celebrare il 35° anniversario dell'uscita del film, Mondo ha collaborato con il leggendario poster artist Drew Struzan, creatore del manifesto cinematografico originale del film, per creare un packaging completamente nuovo per la ristampa della colonna sonora.



Con illustrazioni e poster inutilizzati creati nel 1985 per il film, questa ristampa in vinile è stata rimasterizzata e stampata su vinile color DeLorean da 180 grammi.

Il vinile sarà disponibile alla spedizione nel mese di dicembre al prezzo di 25 dollari. Ritorno al futuro è ancora oggi considerata una trilogia di culto, grazie al team creativo e operativo e al cast di grande livello, capitanato da Michael J. Fox nei panni di Marty McFly e da Christopher Lloyd in quelli di Doc Brown.

Nelle ultime settimane Fox ha pubblicato un nuovo memoir: nel suo libro, Michael J. Fox racconta i momenti complicati della sua malattia.

In un'intervista recente, Fox ha raccontato la difficile serata della première al fianco di Lady D.