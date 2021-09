Ritorno al Futuro, godetevi la spettacolare figure Hot Toys dedicata a Doc Brown

Dopo molto tempo e diverse richieste dei fan collezionisti di tutto il mondo, finalmente i mitici Doc Brown (Cristopher Lloyd) e Marty McFly (Michael J. Fox) dell'iconico Ritorno al Futuro di Robert Zemeckis hanno ricevuto la loro personale e bellissima figure super dettagliata targata Hot Toys, sinonimo di qualità.

Quella di Doc Brown è una figura in scala 1/6, e c'è anche una versione deluxe con l'aggiunta del plutonio. La testa scolpita a mano (o meglio, le teste) di Doc sono davvero meravigliose e sono praticamente identiche al volto di Lloyd. Tra gli accessori, i compratori e collezionisti troveranno una tuta finemente su misura piena di strumenti e attrezzature per il viaggio nel tempo, come il telecomando della DeLorean, il cronometro, gli appunti e molto altro ancora.



Anche Marty McFly avrà una sua figure in scala 1/6 ricca di tantissimi gadget e dettagli. Ora che sono state inoltre rivelate le due figure della Hot Toys, i fan stanno incrociando già le dita per avere nel prossimo futura una figure della DeLorean sempre in scala 1/6 da mettere sullo scaffale insieme a quelle di Doc e Marty.



