Ritorno al futuro, la foto ritrovata diventa una bufala virale sul web

Nel rapido mondo dei social basta poco per creare un contenuto virale. E poco è bastato per diffondere la foto di una coppia di sposini, rapidamente condivisa dopo che un utente l'ha pubblicata affermando di averla trovata fuori da un supermercato di Ghilarza, in Sardegna. L'utente chiede la condivisione affinché possa tornare al proprietario.

Peccato che la foto ritragga due personaggi della celebre trilogia de Ritorno al futuro, George (Crispin Glover) e Lorraine McFly (Lea Thompson), genitori del protagonista Marty (Michael J. Fox).

Non tutti se ne sono accorti e non tutti probabilmente conoscono i due personaggi, visto che in poche ore la bufala è diventata virale.



Il post spiega:"Ho trovato questa fotografia per terra a Ghilarza, vicino all'Eurospar. Sicuramente sarà caduta da qualche borsetta... Condividete in modo che i proprietari possano riaverla. Grazie".

Tra chi ha reagito divertito dal post perché consapevole della reale provenienza della foto e chi invece ignaro ha condiviso l'immagine, i due coniugi McFly sono diventati star inaspettate del web.

Nel frattempo la storia ha cambiato luoghi di ritrovo della foto, sempre in Sardegna; da Ghilarza a Sestu, dalla provincia di Oristano alla provincia di Cagliari.

L'immagine proviene dal set del primo film della saga di Ritorno al futuro, diretta da Robert Zemeckis e proseguita nel 1989 con Ritorno al futuro - Parte II e Ritorno al futuro - Parte III nel 1990.

